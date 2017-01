Barbara De Rossi accende la passione di Simone

Madrina al Big Closing Party del Gay Village romano la bella attrice, che ha da poco compiuto 55 anni, incontra il suo fidanzato fuori dal camerino. Lui non sa resisterle. Sono baci e carezze hot da "vietato ai minori". Barbara si lascia andare e il desiderio di Simone sembra alle stelle. I paparazzi documentano tutto, scatto dopo scatto, sequenza dopo sequenza. I due lasciano fare. Questo nuovo fiammante amore della De Rossi, tutto muscoli e chioma brizzolata, sembra proprio impetuoso e intraprendente. I due stanno insieme da pochissimo tempo. Qualche settimana fa erano stati fotografati insieme al supermercato. Lui, che ha fatto il modello, si occupa adesso di nuovi metodi anti-calvizie e sembra intenzionato a fare sul serio. Per l'attrice una nuova chance sentimentale, dopo il fallimento delle precedenti love story prima con l'aitante toy boy Anthony Manfredonia, 21 anni meno di lei, con uno strascico giudiziario ancora in corso, e poi con il giornalista Manuel Parlato.