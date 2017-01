Barbara d'Urso, "sfoggia" un giovanissimo cavaliere

Raggiante e bellissima Barbara d'Urso sfoggia il suo giovanissimo "cavaliere per una sera" per le strade di Milano. La regina di Canale 5, 59 anni compiuti lo scorso 7 maggio, super elegante e in tacchi a spillo passeggia accanto a Simone Susinna, 22 anni, catanese dagli occhi chiari e modello statuario, che ha sfilato anche per Armani e Richmond. Poi i due, a cena, ridono complici, lui affascinato, lei ammaliante, come mostrano gli scatti di Diva e Donna.