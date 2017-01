Barbara Berlusconi è in dolce attesa

Il vicepresidente e amministratore delegato del Milan, Barbara Berlusconi aspetta un bambino da Lorenzo Guerrieri, suo compagno da tre anni. A rivelarlo in esclusiva il settimanale "Chi". Si tratta del terzo figlio per Barbara e a farle compagnia durante la gravidanza ci sarà la sorella minore Eleonora, anche lei in dolce attesa di una bambina dal modello inglese Guy Binns.