Barbara Berlusconi, è in arrivo un maschietto

Un altro maschietto per Barbara Berlusconi. A una settimana dalla notizia della terza gravidanza il settimanale Chi svela il sesso del nascituro: per la figlia di Silvio Berlusconi si tratta di un altro fiocco azzurro, dopo Alessandro ed Edoardo, avuti dall'ex compagno Giorgio Valaguzza. Con il nuovo amore Lorenzo Guerrieri Barbara scambia tenerezze e coccole e mostra le prime forme morbide.

Il settimanale Chi li ha pizzicati a Monza in un locale della città in cui festeggiavano con gli amici proprio la lieta novella della cicogna. Barbara mostra le prime linee arrotondate e svela che il nascituro sarà un maschietto. La sorella Eleonora, anche lei in dolce attesa, avrà invece una bambina, dopo Riccardo avuto dal compagno Guy Binns.