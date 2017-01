Barack Obama inedito sul Twitter di Michelle per la Festa del Papà

"Thinking today and every day about the father of these two. Happy Father's Day", mentre Obama è solo in California, la moglie Michelle, dall'Italia, posta un tenero tweet per la Festa del Papà, che in America si festeggia la terza domenica di giugno. Uno scatto inedito del Presidente con le sue figlie ancora piccole. Ma i messaggi di auguri social vip dedicati al papà sono tantissimi. Da Lady Gaga a Jlo...

"Pensando oggi e ogni giorno al padre di queste due", Michelle Obama ed ecco il marito Barack in costume con le sue piccole in braccio, qualche anno fa. Il Presidente è in California per la raccolta fondi per i democratici, mentre Michelle ele figlie sono in Italia, da dove omaggiano papà Obama via social. E sempre via social arrivano i tantissimi messaggi di auguri dei vip. "Forever Daddy's girl HAPPY FATHERS DAY TO ALL THE GREAT DADDYS OUT THERE!!" scrive Jennifer Lopez, che si dichiara "Per sempre la ragazza di papà". "Happy Father's Day to a guy that did the best job he could. Love you", "Buona festa del Papà ad un ragazzo che ha fatto il lavoro migliore che ha potuto", cinguetta Katy Perry. Per alcuni papà poi questa è la festa del "debutto", come per Justin Timberlake, papà di Silas Randall, quasi tre mesi, che ha postato un tenero scatto con il primogenito e ha scritto: "Auguri a tutti i papà là fuori da un nuovo membro della confraternita dei papà". Prima volta anche per Ryan Reynolds e per la sua James e a fargli ci ha pensato Blake Lively. Ci sono poi le congratulazioni di Gisele Bundchen per il papà dei suoi figli e quelli di Kim Kardashian, Britney Spears e l'Angelo di Vicotria's Secret Candice Swanepoel: "Happy Father's Day to the kindest and the coolest cheers dad", Buona Festa del Papà al babbo più cool e tenero...".