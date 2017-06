Bar Refaeli, vacanze social in bikini con pancino a vista

Gravidanza social per Bar Refaeli che in vacanza in Thailandia condivide gli scatti del suo pancino. Al quinto mese, la modella, è in super forma e tra bikini e costumi interi mette in luce il suo fisico da top model. Della piccola Liv, che in agosto spegnerà la sua prima candelina, neanche l'ombra. Su Instagram solo qualche bacio con il marito Adi Ezra...