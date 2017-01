Bar Refaeli sui pattini ma senza intimo

16:34 - Uno scatto audace e ad alto tasso erotico sul profilo social di Bar Refaeli. La modella israeliana, dopo aver postato la foto che la ritrae durante una passeggiata al parco con i pattini, mostra in una sequenza successiva che addosso aveva un body di pizzo crochet senza biancheria intima. “Ti sei dimenticata gli slip” cinguettano i follower.

Con i roller ai piedi Bar aveva girato per il parco, addosso aveva un paio di short, un body e una minicanotta, ma soprattutto una camicia allacciata in vita a nascondere le nudità. Solo dallo scatto successivo in auto, quando addosso ha solo il body si notano i particolari: l'indumento non nasconde le grazie della Refaeli che non porta le mutande. Intrigante e misteriosa la foto si candida a diventare da cover, se già non lo fosse...



Sorridente e allegra la modella, per molti anni fidanzata con l'attore Leonardo DiCaprio, dopo un lungo periodo da single, ora ha ritrovato l'amore con Adi Ezra, un businessman isrealiano con cui ha già ufficializzato i fiori d'arancio.