Bar Refaeli, "provoca" in lingerie tra le balle di fieno e... evade il fisco

In Israele è stata fermata, interrogata per 12 ore e poi rilasciata su cauzione con l'accusa di evasione fiscale per milioni di dollari, ma Bar Refaeli non si è persa d'animo. E sui social fa impazzire i suoi fan con alcuni scatti campestri ad alto tasso erotico. In lingerie, che più bollente non si può, la modella posa in una stalla tra covoni di paglia e fieno per la nuova linea di Agent Provocateur. Più provocante di così ...

Nei guai fiscali fino al collo per non aver denunciato, a quanto pare, entrate derivanti dal suo status di celebrità, e soggetti a imposte, come l'uso di auto di lusso fornite da società come cambio merci per foto pubblicitarie e accusata anche di non aver dichiarato la sua residenza in Israele intestando i suoi appartamenti alla madre e al fratello proprio per non denunciare i guadagni ottenuti all'estero, la sexy modella israeliana non batte ciglio. E anzi continua imperterrita la sua attività propria all'estero. A lei infatti il noto marchio di lingerie inglese Agent Provocateur ha dato lo scettro di testimonial per la Spring-Summer Preview e Bar lo indossa con nonchalance, sfoderando tutta la sua sensualità e il suo sex appeal. Provocante e seducente come non era mai stata.