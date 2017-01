Bar Refaeli, primo pancino al sole

Un bellissimo selfie al sole con pancino e seno lievitato per Bar Refaeli, che su Instagram condivide una foto in cui mostra le sue forme arrotondate da futura mamma al quinto mese di gravidanza. La splendida modella israeliana, che ha annunciato la gravidanza a gennaio, fa il pieno di vitamina D per il suo bebè e i follower la riempiono di complimenti e auguri.

Il primo pancino in evidenza lo aveva mostrato quando, ospite per una nomination ai "People Germany Style Awards" la top, sposata al ricco imprenditore Adi Ezra da settembre 2015, aveva afoggiato un abitino rosso di pizzo. Ora sui social è caccia alle foto che mostrino le sue rotondità, anche se a cinque mesi le sue curve sono ancora ben poco esplosive (fatta eccezione per il décolleté decisamente più florido del solito), come si vede dallo scatto in bikini.