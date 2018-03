Bar Refaeli: "Mi prendo una pausa... poi voglio altri due figli"

Al settimanale Grazia racconta la sua nuova esistenza da moglie del sexy e milionario Adi Ezra e da mamma di Liv, un anno e mezzo, ed Elle, 5 mesi. “E' il mio mondo, ma non l'unico che ho: ho il mio lavoro e lui non ha mai bloccato le mie aspirazioni di carriera. Adi è il mondo che posso riempire anche con altri mondi. Perché la cosa importante in amore è ricordarsi sempre che fuori dalla coppia c'è anche un altro universo” racconta Bar.



Ha avuto due figlie in soli due anni, ma non ha intenzione di fermarsi: “Ho deciso di prendermi una pausa di un anno, forse due, ma non voglio far passare troppo tempo. Il mio sogno è avere quattro bambini”, dice. Nessuna paura di perdere la forma fisica, perché avverte: “Mi piace fare sport: per me è facile perdere chili... Fare figli è la cosa più bella al mondo: permette di scoprire aspetti nuovi di sé...”. Non vuole che le sue bambine siano inseguite dai paparazzi per questo non pubblica mai le loro foto sui social: “Evitando la loro esposizione al grande pubblico, abbiamo una vita normale, senza la paura di essere sorpresi quando le accompagno all'asilo o andiamo in aeroporto”.