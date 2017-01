Bar Refaeli: biberon, baby monitor e prima uscita serale con il marito a pochi giorni dal parto

A due settimane dal parto Bar Refaeli si è regalata un brindisi casalingo per festeggiare l'arrivo della primogenita Liv. Dopo nove mesi la modella può finalmente concedersi un buon calice di vino, anche se le abitudini adesso sono cambiate: sul tavolo spunta infatti anche un biberon per la sua bimba. Una mamma al 'top' e attrezzatissima: ciuccio e baby-monitor sono a portata di mano, per intervenire in qualsiasi momento.

La vita in tre procede a gonfie vele, tanto che Bar e il maritino Adi Ezra si sono concessi nei giorni scorsi una cenetta romantica da soli, per ritrovare la giusta complicità. Raggianti e sorridenti, i neo-genitori sono ancora più uniti di prima e pronti per affrontare questa nuova avventura fianco a fianco.



La maternità ha fatto bene alla Refaeli, bellissima anche con qualche curva più morbida e il viso addolcito. Per tornare in forma e sfilare sulle passerelle più prestigiose ci sarà tempo più avanti, per ora si gode la sua famiglia come una mamma qualsiasi.