Ballando... in Sardegna, Anastasia Kuzmina in love con Francisco Porcella

In vacanza in Sardegna con loro c'è anche Giaro Giarratana, un altro concorrente del talent di ballo, e insieme il gruppo di amici si diverte tra visite per la terra sarda, manicaretti, sport e risate. “Sempre felice quando sono in Sardegna … con Francisco che mi fa vedere i posti più belli” è la didascalia di un'altra immagine della Kuzmina. A inizio luglio i due erano distanti, ma Anastasia ha scritto una dedica dolcissima per il compleanno dello sportivo: “A te che mi ispiri tutti i giorni ad essere migliore di come ero ieri, a te che parli poco e dimostri tanto. A te che hai gli occhi pieni di vita... Buon compleanno Bubi, mi manchi da morire!”. Aspettiamo il prossimo “passo”...