Baciami ancora, alle coppie vip non serve il vischio

Tra un bagno e un po' di relax a bordo piscina baci caraibici per Mara Venier e il marito Nicola Carraro. Anche Martina Colombari e Billy Costacurta, in vacanza nell'Omen, si regalano una cartolina in bianco e nero mentre le loro labbra si uniscono.



"Delicatissimi", cinguetta Fedez a cornice di uno scatto in cui bacia la Ferragni con tanto di lingua.



E' la figlia Sasha a immortalare il bacio di mamma e papà, sposati da 21 anni e ancora follemente innamorati. Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, in vacanza in Brasile, si ritagliano momenti di coccole e tenerezze.



Baci sulla spiaggia per Ciro e Jessica Immobile in vacanza a Dubai.



Sul social Bobo Vieri e Jazzma sono tornati a farsi vedere insieme. L'ex calciatore si lascia baciare sul collo mentre è impegnato a palpare il lato B della sua bella. In vasca a bordo piscina anche Niccolò Presta, figlio di Lucio, scatta un selfie mentre la fidanzata Lorella gli bacia il collo...