Baci d'amore, i vip si scatenano

11:00 - Baci, baci e ancora baci. Tra quelli social e quelli rubati dai paparazzi, sono tante le celebrità dello showbiz pizzicate mentre uniscono le loro labbra con passione. Bonolis ad alta quota, Belen Rodriguez al ristorante, Alessia Marcuzzi in luna di miele alle Maldive, Martina Colombari con un calice di champagne in mano ed Eros Ramazzotti in ascensore...

E' uno dei gesti più semplici e ricchi d'amore. E i vip, anche i più discreti, spesso non resistono alla tentazione di scoccarne uno al proprio compagno anche in pubblico. Ci "casca" Paolo Bonolis sulle piste da sci con la moglie Sonia Bruganelli e sempre sulla neve, in una località da cartolina compiono lo stesso gesto Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton. Pizzicati in località paradisiache, complice il caldo sole, si scambiano bollenti baci d'amore Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi, Flavio Briatore e la stupenda Elisabetta Gregoraci, così come il fuoriclasse Ezequel Lavezzi con la sua fidanzata tutta curve.



Tra i baci social abbiamo scovato quelli romantici di Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti, Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, Martina Colombari e Billy Costacurta, Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol, Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer.