Baci a quattrozampe, ecco l'istinto animale delle vip

“Io e Aldo, vero amore” cinguetta Luciana Littizzetto con il suo cagnolone. Giorgia Palmas posta uno scatto in cui bacia il suo cane, Polpetta, sulla bocca e poi scherzosa scrive: “Per le persone facilmente impressionabili, non guardate la seconda foto allegata, ripeto, non guardatela, potrebbe impressionarvi moltissimo...”.



Michelle Hunziker non resiste al fascino dei suoi barboncini: “Leone stamattina si è svegliato più batuffoloso del solito... un bacio a tuttiiiiiii!!!”. La dichiarazione di Samantha De Grenet è chiara: “Ma quanto ti amo io a te!”. Rocio Munoz Morales scrive: “Ti strapazzo di coccole...Pinchito”; mentre Asia Nuccetelli in pose hot in costume con il cane nella didascalia scrive: “Che bello questo sabato sotto il sole con la mia bionda preferita Wendy!”. E Cecilia Rodriguez sul divano aggiunge: “Nessuno come un cane sa apprezzare la straordinarietà della tua conversazione...”