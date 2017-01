Baby vip, tutte le nascite del 2015

Il 2015 è stato un anno pieno di fiocchi vip, sia rosa che azzurri. Da quelli più amati e seguiti a quelli più social e hollywoodiani. Tra le altre, Michelle Hunziker ha dato alla luce Celeste, Elisabetta Canalis ha vuto Skyler Eva, Kim Kardashian è diventata mamma di Saint, Jessica Biel di Silas Randal e Laura Chiatti di Enea. Ma non dimentichiamo Kate Middleton e sua la baby royal Charlotte.

Prima mamma vip dell'anno è stata Eleonora Abbagnato. Il 3 gennaio è arrivato Gabriel, il primo maschio di casa Balzaretti.



Sono seguite le nascite del piccolo Enea il 22 gennaio, avuto da Laura Chiatti con il marito Marco Bocci, e di Francesca il 22 gennaio, primo figlio avuto insieme dalla coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi.



Shakira e Pique stanno insieme dal 2010 e hanno un figlio di 2 anni, Milan. Il 29 gennaio è nato il loro secondogenito, Sasha Piqué Mebarak.



Liv Tyler ha dato il benvenuto a un maschietto, Sailor Gene Gardner, l'11 febbraio, avuto dal fidanzato Dave Gardner.



Solo femmine per Michelle Hunziker . Dopo Aurora e Sole è arriva la terza femmina: la piccola Celeste, nata nel giorno della festa della donna.



Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti hanno messo al mondo il piccolo Gabrio Tullio il 14 marzo. Per il cantante è il primo figlio maschio.



Milla Jovovich ha dato alla luce la sua seconda figlia, Dashiel Edan, avuta dal marito Paul Anderson il 1 aprile. La coppia ha già una figlia di 7 anni.



Jessica Biel ha partorito nel mese di aprile. Il bimbo si chiama Silas Randall Timberlake, ma la data esatta non è ancora stata rivelata.



Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno accolto la piccola principessa Charlotte, arrivata il 2 maggio.