Baby vip sfogliano l'album dei ricordi

Dal cassetto dei ricordi escono le foto dei vip quando erano in fasce o durante i loro primi anni di vita. C'è la bimbetta dallo sguardo furbetto nascosto sotto un cappellino rosso e una salopette, che sarebbe diventata una showgirl con minidress e tacchi da urlo. La ragazzina in felpa, jeans e cerchietto, dai lunghi capelli sulle spalle è proprio come ora... in tv. E poi c'è il bimbetto che si agita tra le braccia di un papà famoso.