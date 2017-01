Baby vip in festa, guarda che party di compleanno

Cecilia Capriotti non ha resistito e ha già festeggiato il b-day della sua piccola Maria Isabelle: dolcetti a tema, macaron rosa, cup cake decorati per la sua principessa nata qualche settimana fa. Festeggiano, invece, i due anni Leone Facchinetti e Diamante Aquilani, 4 candeline per Ginevra, figlia di Martina Stella e i gemellini Kim e Keira, figli di Alessia Fabiani, 11 anni per Sofia, la figlia di Federica Panicucci e Mario Fargetta.

Nelle ultime settimane i social vip si sono riempiti di party e feste a tema dedicate ai più piccoli. Martina Stella ha scelto l'allestimento dedicato a Frozen con tanto di Elsa sulla torta per la sua Ginevra che ha festeggiato 4 anni. Stessa età di Kim e Keira, i gemellini di Alessia Fabiani che per loro ha preferito invece Masha e Orso, con una torta per ciascuno dei due figli: al maschietto è toccato l'orso, alla femmina la pestifera Masha.



Pe ril party di Diamante Aquilani, mamma Michela Quattrociocche ha scelto un allestimento in tema circense, mentre Francesco Facchinetti ha spento le 2 candeline di Leone con la coroncina in testa cinguettando: “I tuoi figli hanno la capacità di renderti un RE anche senza un castello e di farti VOLARE anche senza le ali!”.



Festa tema supereroi invece per il piccolo Storarino, figlio di Marco Storari e Veronica Zimbaro. Una casa piena di palloncini rosa invece per gli 11 anni di Sofia, la figlia di Federica Panicucci e Mario Fargetta.