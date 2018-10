Baby vip al parco, guarda il figlio di Belen in bici

Con un clima milanese ancora estivo nonno Gustavo Rodriguez e nonna Veronica portano al parco il piccolo Santiago: per il figlio di Belen e Stefano De Martino è tempo di imparare ad andare in bici senza rotelle. E con caschetto e ginocchiere il bambino si affida ai consigli e alle braccia di Gustavo, come mostrano le immagini di Vero.

In pantaloncini e maglietta, con lo zaino in spalla, Gustavo sorregge il suo unico nipotino mentre in sella alla sua mini mountain bike impara a pedalare senza rotelle. Veronica Cozzani segue passo passo i piccoli progressi di Santiago che cerca di stare in equilibrio sicuro della presenza del padre di Belen. Ogni tanto posa i piedini a terra e poi determinato si rimette in marcia... come un vero campione.