Baby George e la vita da Top Gun: è già un aviatore

Il piccolo George ha partecipato ad un evento ufficiale del Regno Unito riuscendo a catturare tutta l'attenzione su di sé. Allo show aereo del Royal International Air Tatoo il principino si è presentato con cuffie antirumore da aviatore. Sempre accompagnato da mamma Kate e papà William, si è dimostrato "rapito" dallo spettacolo. Curioso come ogni bambino della sua età, si è divertito a giocare per un giorno a fare il pilota. Alla fine, stanco dopo la dura fatica, si è lasciato abbracciare da mamma pronto per una nuova avventura.