Avvista-topless:ecco dove trovare le vip col seno al vento

Irresistibile, il richiamo del topless per le vip. Ecco allora la mappa con le località in cui è possibile avvistare le belle dello showbiz con il seno al vento. La Golino a Sabaudia, la Parodi a Formentera, Belen a Ibiza, la Santanché in Versilia. Non importa se si tratti di una spiaggia di nudisti o di una barca o della litorale affollato, non conta nemmeno l'età, la libertà del topless è tutta da esibire.