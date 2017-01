Autunno, tempo di massaggi: ecco le vip a corpo nudo

Prima d'iniziare con la nuova stagione televisiva, rimettiamoci in forma nella spa” cinguettava qualche giorno fa Belen in topless, stesa sul lettino, tra le mani di una massaggiatrice. "Inseparabili anche durante il massaggio" è il commento di Raffaella Zardo a uno scatto che la ritrae insieme all'amica Claudia Galanti. Entrambe nude e rilassate in un centro benessere.

L'autunno è alle porte e dopo le sessioni di tintarella sotto il sole in bikini, è arrivato il momento di prepararsi alla stagione fredda. Via a massaggi e sedute detossinanti, senza dimenticare il sex appeal social. Remise en forme anche per la Rodriguez che confessa di aver bisogno di trattamenti, tisane e relax. "Poi arriva lui, Ste De Martino, e ti toglie la ritenzione" cinguetta mentre si fa massaggiare a corpo nudo dal marito.



Topless a vista, per la gioia dei follower, e massaggio di coppia per le amiche Zardo e Galanti, che a Firenze si concedono una seduta di relax insieme.