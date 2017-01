Aurora Ramazzotti, vip e irriverente in versione "bad girl"

Bella, famosa e irriverente, Aurora Ramazzotti? E chi la ferma più! Eccola in giro per Milano in versione "bad girl" mentre sfoggia modi tutt'altro che eleganti. Look total black, sigaretta in bocca, immancabile cellulare e dito medio "affettuoso" nei confronti di un amico. Un vizio di famiglia del resto come mostrano gli scatti di Novella 2000... Anche Tomaso Trussardi spesso...non trattiene il dito.

Trascorrono così le giornate della intraprendente diciottenne, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, in attesa di debuttare come presentatrice della striscia quotidiana di X Factor. Shopping, aperitivi, incontri con gli amici e tante sigarette, come una vera vip. Adesso poi che è di nuovo single, dopo la fine della sua love story con Marco Gori, Aurora sembra proprio volersi scatenare e soprattutto divertire. Senza troppo impegno però, anche se Michelle preme per diventare nonna, prima che le crescano i capelli bianchi, come scrive Settimanale Nuovo. Lei di seguire le orme della bionda showgirl, diventata mamma per la prima volta a 19 anni non ha proprio intenzione: "Mamma per carità...", risponde.