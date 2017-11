Aurora Ramazzotti, vacanze "social" in Grecia con il suo Goffredo

Un'estate che difficilmente dimenticherà Aurora Ramazzotti, quella vissuta con il suo primo grande amore (a detta sua) Goffredo Cerza, studente d'ingegneria a Londra, ma nato a Roma. Presentatrice tv, ma ancora studentessa universitaria, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si gode il mare della Grecia, sull'isola di Mykonos, e non si nasconde affatto. Anzi, da sempre molto social, mostra sul suo profilo Instagram un video girato con la Go Pro, dove appare insieme al suo Goffredo, tra tuffi, immersioni, baci e gite in barca. Insomma, una vacanza da sogno, con il cuore gonfio e la spensieratezza consona per una ragazza di appena 21 anni, anche se già alla ribalta delle cronache rosa estive.