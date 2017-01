Aurora Ramazzotti, travestimenti e dediche per il suo Tommaso

14:06 - Sorriso smagliante per Aurora Ramazzotti, che è ormai inseparabile dal suo Tommaso. Loro giurano che sono solo amici, ma su Instagram Aurora gli dedica i versi romantici della canzone di papà Eros: "Un altro come te, ma nemmeno se lo invento c'è!". I due sui social condividono giorno per giorno il loro affetto, compresi i preparativi per il party di Carnevale: lei in versione eroina di "Kill Bill" e lui nei panni di Elvis.

Per il ballo in maschera Aurora ha optato per una tutina gialla aderente, uguale a quello indossata da Uma Thurman in "Kill Bill", che esalta ancora di più le sue curve da giovane donna. E come accessorio la figlia di Michelle si è portata dietro un'inquietante katana samurai, forse per difendersi da eventuali spasimanti molesti. Ma a farli girare al largo ci pensa già Tommaso, che dietro gli occhialoni da Elvis non la perde un attimo di vista e... si gode lo spettacolo!