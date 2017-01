Aurora Ramazzotti, "tradisce" Trussardi e bacia Edoardo

14:12 - Shopping di lusso da Versace e poi caffè al bacio con Edoardo in Montenapoleone a Milano. Aurora Ramazzotti "tradisce" il marchio di famiglia, ovvero Trussardi, ma resta fedele, da oltre un mese, al fidanzatino, lo studente del Politecnico con cui esce dall'inizio dell'anno. Felpa con cappuccio in testa e jeans strappati per lui e elegante cappottino per lei...

Se Aurora è proprio a suo agio tra i lussuosi negozi di via Montenapoleone, da vera vip quale è diventata, soprattutto dopo aver compiuto 18 anni a dicembre, Edoardo con il suo look un po' trasandato sembra fuori luogo. Ma ai due giovani non sembra interessare molto l'apparenza e appena trovato un bar un po' appartato eccoli vicini vicini, l'uno di fronte all'altro, incuranti dei flash dei paparazzi, anzi quasi divertiti e soprattutto così attratti l'uno dall'altra da non resistere ad un bacio appassionato. Aurora stringe la testa di Edoardo contro di sé. Spudoratamente innamorati, spudoratamente giovani.

Cosa ne pensi poi Tomaso Trussardi, marito di mamma Michelle Hunziker, delle scelte "trasgressive" in fatto di brand della figlioccia Aurora non lo sappiamo. A lei il monomarca non piace e Versace le sta a pennello, come mostra sul suo profilo Instagram postando uno scatto in cui sfoggia l'abito appena acquistato... Con i gusti, specie con quelli dei giovani, non si discute!