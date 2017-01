Aurora Ramazzotti, smorfie... da vip

Boccacce, smorfie, facce buffe e risate. Aurora Ramazzotti affronta così i paparazzi che l'hanno pizzicata in un locale milanese mentre beveva un caffè con le amiche. Come una vera vip la figlia diciottenne di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è ormai bersaglio costante dei flash. La giovane non si scompone, tutt'altro, sembra divertirsi e godere del suo stato di... "celebrità".

Dopo la vacanza in famiglia a Forte dei Marmi Aurora è tornata a Milano e prima di partire per Londra, dove frequenterà l'Università, si è concessa un nuovo taglio di capelli più sbarazzino e adatto all'estate e alle avventure che l'aspettano. Il tutto puntualmente documentato su Instagram, dove la figlia di Eros e Michelle posta scatti dal salone di Aldo Coppola e cinguetta. "Aria di cambiamento". Non in amore però. Nel cuore della giovane c'è posto, per ora, solo per Edoardo Gori.