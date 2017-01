Aurora Ramazzotti, shooting in rosso

Sulle orme della mamma. Ha compiuto 18 anni, ha fatto la maturità e ora ha preso la sua strada. Aurora Ramazzotti, la ex baby vip più fotografata dai paparazzi, è diventata un idolo per le ragazzine e una fashionista seguitissima. Ha debuttato in pubblicità e ora non smette più di fare shooting e backstage bollenti. Eccola con un top a fascia rosso posare per Thefashionablelampoon...

Finita la scuola si è concessa una vacanza in Danimarca prima di volare a Londra per cominciare gli studi lontana da mamma Michelle e papà Eros. Qualche giorno in Liguria a Santa Margherita per qualche scatto e un backstage sensuale per Lampoon. Si lascia truccare e pettinare come una modella provetta, abituata agli shooting e alle foto posate. Ora che mamma Michelle è impegnata con le piccole Sole e Celeste, Aurora è pronta a rubarle la scena...