Aurora Ramazzotti, serata da diciottenne e paparazzi alle calcagna... come i vip

13:24 - Ha compiuto 18 anni il 5 dicembre scorso e si è regalata un mega party accompagnata dal fidanzato di allora Tommaso Zorzi, ma per una diciottenne tre settimane sono già... passato remoto. Adesso per Aurora Ramazzotti figlia di Eros e Michelle Hunziker c'è un nuovo boyfriend. Eccola negli scatti di Novella 2000 in una serata da "adulta" tra baci e tenerezze con Edoardo.

Ora che non è più una minorenne la figlia di Michelle e Eros non ha più bisogno di essere pixelata e tutelata e i paparazzi le sono alle calcagna. E da "grande" quale è diventata col compimento della maggiore età Aurora fa cose da grandi. Come uscire la sera (solo il sabato però, Hunziker dicet) e fumare una sigaretta seduta in un bar con il suo nuovo boyfriend, tale Edoardo, studente del Politecnico di Milano.



Un bel giovanotto con il quale Miss Ramazzotti sembra avere un grande feeling. Carezze, risate, abbracci e un bacio in macchina, nella Bmw di Edoardo... Tommaso Zorzi è solo un ricordo. I paparazzi immortalano tutto... è il prezzo da pagare per entrare a pieno diritto nello showbiz delle vip. Benvenuta Aurora.