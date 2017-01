Aurora Ramazzotti, selfie da vip al parco

13:48 - Ha compiuto 18 anni nemmeno un mese fa, e il mondo adesso è suo. Da vera figlia di vip la primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker gioca a fare la diva al parco con alcuni amici, tra cui Tommaso Zorzi, intimo amico e ex fidanzato (oppure no?) e Lilly il cagnolino di famiglia. Selfie, sole e risate per una piccola star... in crescita.

Farsi fotografare e posare alla ex piccola Aurora sembra piacere molto. I geni di famiglia non mentono. Cresciuta tra celebrità, nel mondo dorato dei vip la figlia di Michelle e Eros è pronta per il suo debutto nello showbiz. E ogni occasione è buona. Alla festa del suo compleanno si è letteralmente scatenata, i flash dei paparazzi puntati su di lei. E da allora anche è diventata uno dei soggetti preferiti dai fotografi dei vip, che non le staccano l'obiettivo di dosso. Immortalata qualche giorno fa con Edoardo durante una serata da "grandi" tra baci e tenerezze, rieccola adesso con Tommaso Zorzi, che l'aveva accompagnata alla sua festa di compleanno in qualità di fidanzato. Quale sia il suo vero amore non si sa, al cuore dei giovani, soprattutto se vip, non si comanda e ai diciottenni... tutto è permesso!