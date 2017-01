Aurora Ramazzotti risponde alle critiche, Michelle Hunziker "polentona" in love

Polenta e tanto amore per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sulle Dolomiti. Ancora tanto mare per la bella Aurora Ramazzotti, "single" in Toscana, che sui social posta scatti in bikini e risponde così alle tante critiche sul suo debutto televisivo: "Amore contro il resto del mondo".

In vacanza al mare insieme all'amica Sara Daniele, figlia di Pino, Aurora ribatte a tutti coloro che l'hanno definita "raccomandata" e "figlia di papà" e pubblica il suo commento conciliante: "Amore contro il resto del mondo". Intanto sul settimanale Chi smentisce anche la rottura con Edoardo Gori: "Non sono single come hanno scritto, non ci siamo lasciati, litighiamo, siamo giovani". Mamma Michelle Hunziker sembra invece non voler "entrare" negli affari della figlia, ormai diciottenne e dalle Dolomiti, in Alta Val Badia, dove sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza con le due figlie Sole e Celeste posta uno scatto d'amore con il suo Tomaso Trussardi: "Un bacio a tutti da due POLENTONI"