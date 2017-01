Aurora Ramazzotti, look graffiante per una futura stellina.. a strisce

Il debutto televisivo è alle porte, Aurora è tesa e un po' nervosa. Gli occhi sono tutti puntati su di lei e lei... non si nasconde. Tutt'altro, la diciottenne sembra proprio intenzionata a farsi valere e offre sempre ai paparazzi spunti...fotografici. Sa come mettersi in mostra e far parlare di sé. Il suo look, prima sempre molto simile a quello della bionda e celebre madre, sta prendendo ora una forma sempre più personale. Casual, stravagante e anche un po' trasandata, ma molto stilosa e con un gusto tutto suo, la piccola stella di casa Ramazzotti si sa far valere, stilisticamente parlando almeno. Ma è il suo momento d'oro anche in altri campi e, se buon sangue non mente, saprà coglierlo senza troppe difficoltà.