Aurora Ramazzotti: "La mia estate da single"

Aurora che estate sarà?

Bella domanda... L'avevo programmata ma poi come spesso succede nella vita ci sono stati degli intralci, professionali, non posso dire ancora nulla, e quindi le vacanze per ora sono rimandate. Ma non è un problema.



Puoi anticiparci qualcosa?

Ci sono tante cose in ballo che mi appassionano e che vorrei fare, non solo legate alla tv. Ma non posso dirvi niente.



Sei stata brava a smarcarti, non sei più "la figlia di", ma Aurora Ramazzotti...

Non lo so se è così. Ci vuole del tempo per crearsi una propria identità, specialmente per una come me, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Le persone mi vedono e mi vedranno ancora per tanto tempo come la figlia di.. Ma io sono molto determinata e desidero dimostrare che per me è una passione. Non mi ci sono buttata.



Cosa vuoi fare: moda o televisione?

E' vero siete tutti un po' confusi. La televisione mi piace tanto, da sempre. Amo intrattenere le persone, anche nel mio piccolo lo facevo a scuola, lo faccio sui social. Spero di riuscire a farla. Ce la metterò tutta. X Factor è stato pazzesco, ho avuto il coraggio nonostante le polemiche e ripeterei l'esperienza un miliardo di volte.



E l'amore come va?

Zero, lo giuro. E' un periodo in cui mi devo concentrare su me stessa. Sono felice, vivo da sola, sto facendo nuove esperienze e non c'è posto in questo momento nella mia vita per un'altra persona. Sarebbe troppo impegnativo. Mi accontento degli amici e soprattutto delle amiche. Sara Daniele in primis. La amo follemente e facciamo tutto insieme, viaggi compresi. Ma non ve lo dico dove andremo...