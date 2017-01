26 febbraio 2015 Aurora Ramazzotti in love con Edoardo, nipote di Giorgio Gori C'è aria di Granducato a Bergamo con l'unione delle due famiglie più influenti della città: i Trussardi e i Gori Tweet google 0 Invia ad un amico

10:50 - Bergamo potrebbe presto diventare un Granducato nelle mani di due delle famiglie più importanti della città, i Trussardi e i Gori. L'appena diciottenne Aurora Ramazzotti infatti, figlia del noto cantante e di Michelle Hunziker, attualmente moglie di Tomaso Trussardi sarebbe in love nientemeno che con Edoardo Gori, nipote di Giorgio, sindaco della città, come rivela Settimanale Nuovo. E insieme i due sono una vera... “potenza”

La giovane e intraprendente miss Ramazzotti, da perfetta adolescente qual è ancora, sebbene abbia compiuto 18 anni a dicembre, non ha mai nascosto i suoi flirt, specie sui social. Al suo compleanno sembrava avesse una liaison con tale Tommaso Zorzi, poi è arrivato Edoardo, a cui fino a pochi giorni fa non era stato ancora assegnato un cognome. I due si sono fatti paparazzare insieme più volte, mentre fanno shopping e mentre flirtano al bar, tra baci e sguardi innamorati.



Adesso il bel giovanotto, studente del Politecnico di Milano, ha anche un cognome. E che cognome! Il nuovo fidanzatino di Aurora è un Gori, nipote del sindaco di Bergamo, davvero un buon partito! Il peso politico di zio Giorgio, incontra la potenza economica di papà Trussardi, il tutto miscelato dal potere mediatico di mamma Michelle Hunziker, star televisiva. Cosa si può volere di più?



I due novelli Romeo e Giulietta non sembrano curarsi troppo di questi "affari di famiglia", o forse anche sì, ma non lo danno certo a vedere. Davanti ai flash dei paparazzi sono solo due giovani cotti l'uno dell'altro. Le famiglie approvano, altro che Montecchi e Capuleti, qui il benestare è unanime e Bergamo si prepara a festeggiare i suoi nuovi Duchi!