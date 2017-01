Aurora Ramazzotti, il seno sguscia dal bikini

Flash puntati addosso pronti a riprendere ogni minimo movimento della piccola Ramazzotti. Soprattutto in bikini. Le vacanze a Forte dei Marmi con mamma Michelle sono state paparazzate in ogni istante e le foto di Aurora in due pezzi succinto hanno fatto il giro del web. E quando non arrivano i paparazzi, è la stessa Aurora a regalare selfie o scatti ad alto tasso erotico. Con l'amica Sara si lascia immortalare in bikini e dalla fascia pare sgusciare fuori il seno...