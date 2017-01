Aurora Ramazzotti, estate a Formentera con Sara Daniele

A inizio giugno, in esclusiva a Tgcom24 Aurora Ramazzotti aveva dichiarato che la sua sarebbe stata un'estate da single: "E' un periodo in cui mi devo concentrare su me stessa. Sono felice, vivo da sola, sto facendo nuove esperienze e non c'è posto in questo momento nella mia vita per un'altra persona. Sarebbe troppo impegnativo. Mi accontento degli amici e soprattutto delle amiche. Sara Daniele in primis. La amo follemente e facciamo tutto insieme, viaggi compresi. Ma non ve lo dico dove andremo...".



E infatti è proprio con Sara che la Ramazzotti sta trascorrendo questa calda estate. Prima in Toscana a Forte dei Marmi, e ora a Formentera, una delle isole più gettonate delle Baleari. Insieme sulle rocce si lasciano immortalare in tutto il loro splendore. Le due morettine, una riccia e una liscia, mostrano curve hot appena coperte dai loro bikini fashion. Un tuffo in acqua e poi ad asciugarsi al sole tra chiacchiere e risate.