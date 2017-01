Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker tra brindisi e lacrime

Esami finiti, ora si festeggia" cinguetta Aurora Ramazzotti mentre brinda con la mamma Michelle Hunziker. La scuola è terminata per la figlia della showgirl e di Eros. "Veder andar via Aurora mi spezzerà il cuore, proverò un gran dolore, come accade a tutte le mamme in una situazione simile. Ma è giusto che vada e che cammini sulle proprie gambe", aveva confidato la Hunziker a Diva e Donna pensando alla figlia che si trasferirà a Londra.

Sorridono e si abbracciano. Poche ore dopo l'esame di maturità, Aurora è già ad Amsterdam per un soggiorno di relax. "Sono circondata dalle mie figlie, che è bellissimo, ma la grande sta volando via alla scoperta del mondo. Tra poco si trasferirà a Londra per l'università. La vedrò, forse, solo nei fine settimana. Cerco di non far trapelare nulla, ma già so che mi mancherà. Io e Aurora siamo cresciute insieme, abbiamo un rapporto speciale" aveva detto ancora Michelle. A farle compagnia ci saranno le piccoline di casa Trussardi...