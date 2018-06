Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, doppia coppia innamorata

Fianchi nudi e abito lungo per Aurora, spacco inguinale e scollatura sexy per Michelle. La Hunziker scrive “scortate dai giusti cavalieri”, mentre il marito ironizza postando una foto in cui lei fa la vamp e commentando: “E ci crede”. A tavola tra gli ospiti del tavolo della maison di famiglia, Aurora non perde di vista il suo Goffredo e scrive: “Quanto è bello”.