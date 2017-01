Aurora Ramazzotti, è già finita con Edoardo Gori?

Lei a Formentera con le amiche, lui in giro per la Spagna con gli amici. Vacanze separate per Aurora Ramazzotti e Edoardo Gori e in un post su Instagram la figlia di Eros e Michelle Hunziker scrive: "Le cose cambiano, le persone lasciano, l'amore svanisce; ma qualunque cosa tu faccia, assicurarti di avere nulla da rimpiangere.". Che tra lei e il fidanzatino, nipote di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, sia tutto finito?

Ad insinuare la rottura è il sito Dagospia, che conferma, a dire il vero, un'indiscrezione in circolo da giorni sui vari magazine rosa: "E se la carriera da star è alle porte, per Aurora Ramazzotti la vita sentimentale ha avuto una battuta d'arresto. La figlia di Eros e Michelle si è infatti definitivamente mollata con il suo fidanzatino, il ram-pollo milanese Edoardo Gori. Ce ne faremo una ragione…". La carriera quindi, dopo l'annuncio che sarà lei a condurre la striscia quotidiana di X Factor è in netta salita per la figliola prodiga di Ramazzotti/Hunziker, ma anche le polemiche su raccomandazioni e scalata televisiva "facilitata" dai genitori vip. In discesa la sua vita amorosa, a quanto pare. Ma in fondo Aurora è solo una ragazzina di 18 anni, gli amori, a quell'età si sa, vanno e vengono. E mentre Eros la difende a spada tratta puntando sul suo talento indiscutibile, rimane un altro quesito. Come farà la bella e ambiziosa Auri a conciliare i suoi studi, tanto decantati a Londra, con i suoi nuovi impegni televisivi?