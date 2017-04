Aurora Ramazzotti, cenetta a fior di labbra con Goffredo

"Piazzala anche tu una foto però daiiii! Sti uomini timidoni", suggerisce una follower a Goffredo Cerza sul profilo Instagram di Aurora Ramazzotti. Neanche a dirlo la fan viene subito accontentata! "Where is my mind" (Dove ho la testa, traduzione), cinguetta lui a margine di uno scatto in cui i due fidanzati si sfiorano le labbra durante una cenetta romantica in Toscana.