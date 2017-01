Aurora Ramazzotti, casalinga disperata a Milano

Prima il video mentre canta in auto con papà Eros Ramazzotti, poi quello in cui mostra la sua vita “domestica”. “A casa da soli! Gente normale vs. Me” cinguetta mostrando cosa farebbe una ragazza qualunque e cosa fa Aurora Ramazzotti. Dalla scopa elettrica, alle lacrime sul divano passando per il frigo vuoto e il balletto davanti alla tv è un susseguirsi di immagini della figlia di Michelle Hunziker a casa a Milano.

Il video comincia con l'ingresso in un appartamento mansardato in pieno centro. C'è chi si toglie le scarpe delicatamente e chi le lancia e si spoglia come fa Aurora. C'è chi legge seduta sul divano e chi si scatena in improbabili danze davanti alla tv. Chi apre il frigo per preparare la cena e chi, trovandolo vuoto, opta per un pasto a domicilio. Sempre spiritosa e ironica la figlia di Eros e Michelle si diverte a regalare ai follower momenti di vita quotidiana e i suoi video in poche ore conquistano un sacco di like.