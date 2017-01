Aurora Ramazzotti: "Altro che raccomandata, mi chiamavano cicciona"

Senza rischio, non c'è felicità” cinguetta Aurora Ramazzotti. Dopo le polemiche per il suo ruolo in tv, la figlia di Eros e Michelle Hunziker replica in un'intervista a Vanity Fair: "Le critiche? Sinceramente mi aspettavo ben di peggio. Sono una privilegiata. So benissimo di avere avuto una possibilità che, senza il mio cognome, non mi sarebbe arrivata, o comunque non con questa facilità..." ammette.

“Credo davvero nelle mie capacità, ma sicuramente là fuori c'è qualcuno molto più bravo di me che questa possibilità non l'ha avuta perché è figlio di gente comune... È da quando sono piccola che vedo mia madre in Tv e mio padre sul palco, e sogno di essere come loro” continua la Ramazzotti.



Travolta dalle critiche perché ritenuta la figlia “raccomandata”, Aurora risponde con piglio deciso: “Non sono bionda, non ho gli occhi azzurri, non sono magra, alta, bella. Oggi mi dicono: “Hai una bellezza particolare, che splendidi occhi a mandorla”. Ma, quando ero piccola, la “bellezza particolare” non se la cagava nessuno. Mi dicevano: “Cinese”, “Cicciona”. Per non parlare dell'adolescenza, quel periodo orrendo dagli 11 ai 15, quando ti sviluppi, escono i brufoli, la ciccetta. Mi sono trovata bersaglio di cattiverie atroci. (...) Se in più, come è successo a me, vai su Internet e trovi le foto in costume di te e tua mamma con un titolo che suona tipo "Michelle 34 anni, Aurora 14, è più figa la madre della figlia”, ti senti piuttosto male”.



Si confessa a cuore aperto: "A nulla serviva che mia madre mi facesse mille complimenti: la sicurezza doveva venire da dentro di me... Mi rendo conto di essere stata, per lei, una figlia particolarmente difficile da crescere".