Aurora Ramazzotti, acrobazie in alto mare con un amico... speciale

In vacanza a Formentera ci è andata da single in compagnia dell'amica del cuore Sara Daniele, poi lì Aurora ha trovato chi la faceva divertire... in acqua. In splendida forma fisica, la figlia di Ramazzotti e della Hunziker si è scatenata in una battaglia, con tanto di bandana da pirata, in mare con un ragazzo che la marcava stretta... sul lato B.