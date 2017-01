Aurora Ramazzotti a pranzo con la guardia del corpo

Torna single, ma non perde il sorriso. Aurora Ramazzotti, dopo l'addio al fidanzato Edoardo Gori, si prepara a un autunno scoppiettante, ricco di impegni lavorativi e si tuffa nel mondo della tv e della moda. "Non posso permettermi di avere le farfalle nello stomaco... poi non c'è abbastanza spazio per le lasagne" cinguetta. E intanto si fa pizzicare a Milano a pranzo con l'ex bodyguard di mamma Michelle Hunziker.

Uno spuntino informale all'Armani Caffè per Aurora, look casual e smartphone in mano, insieme all'ex guardia del corpo di Michelle, in jeans e cappellino. Parlano fitto fitto, passeggiano e sorridono, senza farsi perdere di vista dai paparazzi. Entrambi non si staccano mai dal cellulare: Aurora scrive e telefona di continuo, ma anche l'amico sta al passo. Chissà se l'incontro tra i due è per motivi professionali (tanta notorietà ora potrebbe richiedere per la piccola Ramazzotti l'aiuto di un "gorilla") oppure tra i due c'è dell'altro...