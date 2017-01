Aurora Ramazzotti a lezione di economia con mamma Michelle

“Allora cara Auri, finalmente sei entrata anche tu nel mondo lavorativo e devo dirti che son contento...- dice il consulente Carlo Marini - L'unica cosa è che adesso dovrai usare il massimo rigore per quelli che sono gli adempimenti fiscali...”. Il video inizia così con una serie di espressioni stralunate, buffe, sorprese di mamma e figlia, vestite entrambe con la maglia a righe, di colori differenti. Proprio qualche giorno fa la Ramazzotti in un'intervista al Corriere della sera aveva raccontato che Tomaso è una sorta di fratello maggiore. "Di lui ammiro la dedizione al lavoro impressionante e la pazienza con cui prova a spiegarmi invano cos'è l'economia, che cos'è il Pil".



Simpatica e mai pronta a prendersi sul serio, Aurora piace e conquista follower. Alterna selfie a foto posate, dagli scatti modaioli a quelli casalinghi con fratello e sorelline e cinguetta: "Perché i bambini non hanno paura di sporcarsi le mani Nè di dire la verità, devono ancora imparare a mentire, non conoscono il significato di un illusione, ne possiedono la malizia di illudere per ferire. Ciò che non comprendono, per loro, non necessita grandi spiegazioni. È così, e basta. Come se non bastasse, sono spontaneamente disinibiti. Non esiste essere più perfetto al mondo".

Adora suo padre Eros perché - come ha detto al Corriere - “è buono come il pane ed è davvero l'uomo che più ammiro al mondo”, di sua madre Michelle dice che l'ha “aiutata più di una volta a farmi scivolare le cose addosso”. E su Marica Pellegrinelli non ha dubbi: “È di una bellezza devastante, la mattina quando si alza e la sera quando va a dormire”.