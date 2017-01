Asia Argento, ritorno di fiamma con l'ex marito

Si abbracciano, si tengono per mano e si baciano per strada a Roma. Asia Argento e il suo ex marito Michele Civetta, separati da tre anni, sembrano ancora una coppia affiatata. Insieme stanno lavorando allo stesso progetto cinematografico, "The Executrix" di cui lui è regista e lei protagonista. Ma spenti i riflettori, anche nel tempo libero si frequentano.