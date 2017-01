Asia Argento mostra i muscoli in slip e top

11:27 - Espressione da dura, muscoli, tatuaggi e un fisico scolpito. Con una foto in bianco e nero Asia Argento evidenzia quel suo lato mascolino che la rende ugualmente molto sexy. In mutande e top firmati lascia scoperto parte del suo famoso angelo... pronto, con lei, a spiccare il volo.

Attrice, dj, regista e giudice di un talent. Asia, artista a tutto tondo, se la cava egregiamente anche come modella. Del resto il fisico non le manca. Madre di due figli, Anna Lou e Nicola, avuti da due compagni differenti, l'Argento posta su Instagram una sua foto in biancheria intima. Non parliamo di pizzi e merletti, che le starebbero comunque bene, ma di un comodo completo intimo nero che mette in risalto la sua muscolatura. Addominali e bicipiti sono in perfetta armonia con il rossetto acceso sulle sue labbra carnose e quell'accenno di ombretto. A far da scenografia, una parete piena di scritte e messaggi. Totalmente nel suo stile underground...