Ashley Graham, video ad alto tasso erotico tra le amiche oversize

Ha scelto un bikini maculato per coprire le sue curve extra. Gli "esperti" le avranno già riconosciute... seno esplosivo e fianchi curvy. Stiamo parlando ovviamente di Ashley Graham che con un video su Instagram regala una panoramica hot della sua abbondante bellezza mentre si scatena a bordo piscina in occasione di un party da lei organizzato con un gruppo di amiche oversize in costume. Twerking, risate e selfie pepati hanno animato l'intero soggiorno...

E' volata ad Hampton con il fidanzato e gli amici per un fine settimana di divertimento e spensieratezza tra musica, buon cibo e giochi in piscina. Protagonista indiscussa è lei, la modella XL più famosa al mondo, Ashley, che condivide sui social siparietti divertenti e molto hot mentre mette in mostra il suo fisico in bikini . Un primo piano sul seno e sugli slip fa sobbalzare i suoi follower con più di un milione di visualizzazioni. Ma anche le sue amiche curvy che sfoggiano i costumi della sua linea, mettono in luce la loro femminilità senza badare troppo agli ossessionati inestetismi della pelle. Banchettano, ballano e sorridono alla vita.