Ashley Graham, mezza nuda per Maxim

Fra tutte la più nota è quella per Swimsuitsforall, costumi per tutte le taglie, in cui risponde ironicamente al martellante messaggio pubblicitarie: "Are you beach body ready?", il vostro corpo è pronto per la spiaggia, con le sue forme generose e una domanda provocatoria: "Are you ready for this beach body?" siete pronti per questo corpo da spiaggia?



Un metro e 75 per una taglia L abbondante, Ashley è nata nel Nebraska nel 1987, ed è stata scoperta a 12 anni.

Negli scatti di Gilles Bensimon per Maxim, la bella modella ammicca in copertina in tutta la sua generosa sensualità, completamente nuda coperta solo da una camicia bianca tenuta fra le mani.

"Natural beauty" scrive il magazine, e di bellezza naturale è proprio il caso di parlare per la splendida modella plus-size, che di mostrare le sue curve abbondanti non si è mai vergognata.



Pochi mesi fa però la Abc e la Nbc hanno deciso di non trasmettere uno spot di intimo della Lane Bryant che pubblicizzava lingerie per donne curvy, tra cui proprio la modella Ashley Graham. Perché? Troppi nudi. A disturbare però per molti non sono stati i nudi quanto la carne esibita nella sua naturalezza e "corposità", anche se non corrispondente ai canoni della bellezza perfetta. Lane Bryant ha subito risposto alla censura spiegando in un comunicato che lo spot sarebbe comunque stato diffuso attraverso i suoi canali e sottolineando: "Volevamo far sentire belle anche le donne curvy e incoraggiarle a mostrare il loro corpo".