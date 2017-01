Ashley Graham in bici: “Ho un po' di cellulite, che vuoi che sia?”

Buccia d'arancia in primo piano per Ashley Graham che, in camicia, in sella alla bici cinguetta: «Un po' di cellulite non ha mai fatto male a nessuno». La modella plus size che solo qualche mese fa ha regalato uno stacchetto hot in lingerie in metropolitana per una campagna pubblicitaria, si gode una bella pedalata con la sua ritenzione idrica, alla faccia dei fotoritocchi.